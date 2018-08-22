江西一男子持枪杀四人拒捕被警方击毙

江西省上高县日前发生三起由同一名男子制造的持枪杀人案，共造成四人死亡。当地官方22日通报称，该男子持枪拒捕，于21日晚被警方击毙。

据中通社报道，江西省宜春市上高县委宣传部22日凌晨发布案情通报称，在当地制造3起持枪杀人案、致4人死亡的犯罪嫌疑人况玉林因持枪拒捕，于21日晚22时许被警方击毙。

通报指，20日上午，上高县一处建材市场和一家驾校相继发生2起持枪杀人案。经查，况玉林有重大作案嫌疑，其在案发后骑一男式摩托车逃离现场。

《北京青年报》报道称，一名事发时正在上述驾校练车的学员透露，驾校内有一个纺织厂，他曾看见况玉林放火烧掉一些工厂内的棉纱，并将前来阻止的人用枪支打伤，该名被害人随后送医不治。还有知情人介绍说，自己的母亲是案发纺织厂的管理人员，况玉林曾在该纺织厂工作，被害人也是该厂员工，曾介绍况玉林入厂工作。

案发当日，当地公安局发布悬赏通告称，对提供有价值线索抓获犯罪嫌疑人况玉林的，公安机关将严格为其保密并给予最高10万元（人民币）的奖励。21日，上高县公安局在排查上述案件时，在况玉林租住屋隔壁的宿舍内发现一男一女两具尸体，均系枪击致死。经调查证实，该地为况玉林持枪行凶案的第一案发现场。

上高县委宣传部22日通报指出，上述3起持枪杀人案均系犯罪嫌疑人况玉林因个人恩怨所为。消息还显示，况玉林此次作案前曾两度因盗窃罪获刑：1996年8月，况玉林因盗窃罪被判处有期徒刑八年零六个月；2009年7月，况玉林因盗窃罪被判处有期徒刑四年。

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