蔡英文：北京企图影响台湾选举结果

与中美洲国家萨尔瓦多（El Salvador）断交隔日，台湾总统蔡英文指控中国大陆企图通过打压台湾，影响岛内政局和选举结果。

萨尔瓦多昨早宣布与台湾断交，并同北京建交。这是蔡英文执政两年多来，第五个与台湾断交的国家。台湾现剩17个邦交国。

身兼民进党主席的蔡英文，今午在该党中常会发言指出，北京当局过去以来通过“胁迫”航空公司改变对台称呼、“剥夺”台中主办东亚青年运动会的权利，以及与萨尔瓦多建交等手段打压台湾，目的“当然是企图影响我们的民心士气，更进一步影响国内政局和选举结果”。

台湾将在今年11月举行俗称“九合一”选举的地方选举，蓝绿两大阵营将重点争夺县市首长宝座和议员席次，壮大地方势力。这场选举也被视为蔡政府的期中检验。

在台湾舆论普遍看来，北京当局透过各种渠道影响岛内选举的情况长期存在。一般相信，大陆此次挖台湾的外交墙脚，对擅长在选举期间大打“台独”牌的民进党来说，是稳固独派选票的一大助力。

蔡英文说：“执政团队一定会审慎因应各种情势变化，但是，既然台湾人民选择了坚守主权和民主价值的路线，我们就应该勇敢面对挑战。”

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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