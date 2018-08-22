去年广东“民告官”案行政机关败诉率为10.7%

广东省高级人民法院22日发布《2017年度广东省行政诉讼白皮书》（以下简称白皮书），同时公布十大典型案例。该白皮书显示，2017年度，广东省行政机关一审败诉率为10.7%。

据中新社报道，白皮书显示，2017年，广东各级法院全年共审结一审行政案件17776件，其中直接判决行政机关败诉的1864件，行政机关改变行政行为后裁定准予原告撤诉的27件，合计1891件；行政案件上诉率同比下降了1.6%，当事人申请再审率同比下降7.8%。群体性诉讼锐减，同比减少53%。

白皮书公布了2017年度广东法院行政诉讼十大典型案例，其中，广东省教育厅违规指定比赛用软件，被判侵犯公平竞争权。广东省教育厅举办某省内选拔赛时明确要求在“工程造价基本技能”赛项中独家使用广联达公司的相关软件。斯某尔公司请求法院判决省教育厅该行为滥用行政权力，指定使用广联达公司独家软件的具体行政行为违法。

广东省教育厅辩称，选用广联达公司免费提供的比赛用软件是为了与国赛保持一致。

法院审理认为，广东省教育厅行为一定程度上影响参赛院校的使用习惯，提升了广联达公司的知名度，进而损害市场公平竞争秩序，属于滥用行政权力，排除、限制竞争的行为。广州中院一审判决该厅在涉案赛项中指定独家使用广联达公司相关软件的行为违法。广东高院二审维持原判。

法院表示，该案被媒体称为“中国行政性垄断诉讼第一案”，该案的审理对行政机关滥用行政权力，排除、限制竞争行为的司法审查，提供了有价值的判例。

另据了解，2018年1至7月，广东法院新收一审行政案件12799件，同比增长14.65%。

了解订户特惠