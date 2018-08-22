北京朝阳区禁止任何场所承办虚拟币推介活动

北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室今日下发通知要求，各商场、酒店，宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

据《新京报》消息，今天，一份《北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》在微信朋友圈流传，落款时间为8月17日。

通知提到，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融系统安全稳定，根据中国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定，现要求各商场、酒店，宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动，如知悉相关情况，请及时向区处非办报送。

随后，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室相关工作人员证实了该通知的真实性。

此前8月21日晚间，包括金色财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公号突然无法访问，页面显示“由用户举报并经平台审核，违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》已被责令屏蔽所有内容，账号已被停止使用”。

此前，比特币交易量一度迎来了爆发似的增长，伴随着有着“币圈IPO”之称的ICO融资的火爆，由之而来的比特币洗钱、ICO非法集资等风险也被各方关注。

去年9月4日，包括央行在内的多部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)，叫停了ICO融资，虚拟货币交易所方面随之也陆续宣布进行清退。



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