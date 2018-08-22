吕秀莲：大陆已有很大决心对台展开严厉行动

台湾前副总统吕秀莲在“823炮战60周年”前夕，连同“台湾和平中立联盟”40位成员来到金门。她在昔日烽火连天的古宁头和平纪念园区敲响和平钟时强调，期待金门成为推动两岸和平，确保台海永久中立化的桥梁。

据中时电子报消息，对于总统蔡英文将不出席明天的“823炮战”纪念活动，引来一些负面批评，吕秀莲则代为缓颊指出，“也不是不重视啦！”可能是刚结束长途的外交之旅，一进门早上就遇到萨尔瓦多断交，才让她“千头万绪。”

针对台湾与萨尔瓦多断交一事，吕秀莲表示，这是大陆领导人准备对台湾赶尽杀绝，非常严厉的警讯，她呼吁蔡英文政府国安团队要正视今后台湾与大陆的关系，已无法再维持现状，需要大家发挥更大的智慧，一起来探讨台湾跟大陆的关系。

吕秀莲也向对岸喊话，呼吁大陆领导人莫用民族沙文主义来看问题，或许可以金门为例来激发新的灵感，用第三种方式来确保台湾跟大陆的永久和平，大家双赢、互利。

吕秀莲强调， “我们没有忘掉823这么重要的日子！”虽然年轻的朋友，包括新生代的金门人不了解823，“但歷史不可以遗忘。”

吕秀莲表示，金门这几10年来，一直承担和扮演和平的角色，透过“小三通”让想去大陆的民众可以取道金门，“金门可以是战争的，也可以是和平的地方。”

她还表示，他们希望在确保台湾海峡和平、中立化的前提下，让金门成为两岸未来永久和平的桥梁，此行期待能听取金门乡亲的意见，共同谋求台海和平。



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