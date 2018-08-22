北上广深半年GDP首次齐超万亿元人民币

大城市往往是创新、活力和前沿的代名词。今年上半年，北京、上海、广州、深圳齐齐跨进“万亿俱乐部”，这是四大内地一线城市半年生产总值（GDP）首次集体跨越万亿元（人民币，下同，2000万新元）大关。其中，上海总量第一，深圳增速领跑。

据中通社报道，报道，具体生产总值方面，“领头羊”上海上半年GDP超1.5万亿元，这也是上海半年GDP首次突破1.5万亿元大关。北京以1.4万亿元紧随其后，深圳和广州则分别以1.1万亿元和1.07万亿元位居第三、第四位。而在2017年上半年，深圳、广州GDP分别为9709亿元和9891亿元。

澎湃新闻日前报道，北上广深之后，天津、重庆总量排名紧随其后，苏州则继续保持全国第七。

半年GDP过万亿元是什么概念？报道指，从全中国来看，上半年有16省份GDP超万亿元。放眼全球，2017年共有50多个国家全年GDP约合人民币万亿元以上。

在巨大的经济体量之上，四大城市同样跑出了不错的增速。其中，深圳以8%的增速领跑，上海、北京、广州依次为6.9%、6.8%、6.2%，同期全国经济增速为6.8%。以增速最快的深圳为例，拉动经济增长的三大需求持续发力，投资、进出口、消费增速分别为22%、10.5%、8.4%。

在上半年经济运行分析中，各市统计局均给出了“稳中向好”“主要经济指标表现良好”“总体平稳、稳中有进、更趋协调”等积极表述。

怎么看待北上广深当下所处的阶段？中国社会科学院财经战略研究院副研究员何代欣分析指，从经济体量看，这是一线大城市发展到一定阶段的结果。发达国家的经验显示，不少大型城市跨越中等收入阶段后会快速迈向大型经济体。当下不错的经济增速，是城市创新活力的体现。

如今大城市发展的后劲从何而来？从四市经济半年报中可以看到不少共同的答案。首先，服务业对经济贡献高；其次，制造业向高端发力快；最后，创新力成发展新引擎。在下阶段目标中，“高精尖经济结构”“高质量发展”“走在全国前列”等也成为各市的关键词。

那么，一线城市居民生活如何？答案是：论收入，全国领先。综合各地统计局发布的数据，北上广深居民人均可支配收入均在3万元左右。不过论消费，支出也更多。上半年上海居民人均消费支出为21321元，在中国国家统计局公布的31省居民人均消费支出中排第一。深圳为20519.06元、北京为19670元。

此外，人均可支配收入方面，中国新闻网日前报道指，上海、天津、重庆、内蒙古、海南、河北、吉林、甘肃等8省区市上半年居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）跑赢当地GDP增速。

专家认为，人均可支配收入和各地工资薪金水平、产业结构密切相关。在一线城市，劳动力成本高，同时也更有能力支付较高的劳动成本。在消费方面，大城市商品和服务供给更充分，居民消费能力也相对较强。不过，大家对美好生活的向往也对城市公共服务提出了更高的要求。教育、医疗、养老、住房……这些民生领域服务短板，上半年各地正在加紧补齐。

了解订户特惠