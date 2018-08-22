吉利汽车中期净利升54%

中国民营汽车生产商--吉利汽车周三宣布，上半年净利同比增长54%，与此前发布盈利预喜的预算大致相符，增长主要因高利润车型占比较高，及经济规模提升带动毛利率上升。

截至6月底止半年，吉利汽车的净利为66.7亿元人民币（13.32亿新元），去年同期为43.4亿元；每股盈利0.7433元，去年同期为0.4877元；不派发中期股息。

吉利汽车上半年合共销售76.663万部汽车，按年升44%。公司在业绩报告中称，市场对公司本年度余下时间即将推出的新款车型反应良好，管理团队极有信心完成并有望超越全年158万部的销量目标，并重申力争在2020年或之前达到200万部总销量的目标。

对于中美近期因贸易摩擦出现不确定性、人民币兑美元贬值及中国乘用车市场需求增长放缓等挑战，吉利汽车表示，公司过去数年已适时转型，应已使其作好充分准备应对该等挑战。此外，公司甚少依赖进口组件及出口销售，故此目前贸易纠纷对其营运的影响应该微不足道。

在新能源汽车方面，吉利表示这将成为公司新产品的投放重点。在今年余下时间，公司将为其大部分主要产品线增添新能源版本车型，以大幅度提升新能源汽车的销量比例。而公司在2015年开始实施的为期五年的新能源汽车战略＂蓝色吉利行动＂，旨在确保公司总销量在2020年前达到高达90%来自新能源汽车的目标。

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