只有大陆角度太片面 赖清德：新课纲更有世界观

针对12年国教社会领域课纲草案争议，台湾行政院长赖清德昨天表示，新课纲“只有含括，没有排除，也没有所谓‘去中国化’的问题”，而是更世界化。台湾是多民族国家，希望未来孩子看待台湾历史是一个立体、完整的历史，更有世界观，而不是只从中国大陆的角度看台湾历史。

据《自由时报》报道，刻正审议的12年国教社会领域课纲草案中，高中历史新课纲将原本朝代编年史的方式，改为主题式教学，并分为台湾、东亚、世界三个分域，原本相对独立的中国史，纳入东亚史脉络讨论，遭部分团体抨击“去中国史”、搞文化台独。

据报道，纽西兰北部毛利族部落（KARETU）青少年访问团来台湾进行文化寻根之旅，拜会行政院。对此，赖清德表示，毛利族的孩子来台湾寻根，他们认为台湾是南岛语族的发源地，这是台湾最早的原住民文化，随后的大陆文化、荷西文化、日本文化，乃至战后影响台湾的西方文化，都是台湾文化的一部分，新的课纲只有含括，没有排除，也没有所谓“去中国化”的问题，而是更世界化，“大陆文化也是台湾文化的一部分，现在已经是这样”。

赖清德表示，过去历史教学看到的只是一个侧面、一半的故事，让学生对历史的认识不够立体，跟今天生活的脉络是断裂的，新的历史教学要让学生看到故事全貌，对过去有完整的理解，才能更清晰的认识现在。

他举例说，台南的大人物“开台圣王”郑成功，过去只有从中国史观去看，说郑成功是民族英雄，但从日本人来看，郑成功是中日混血，日本跟中国的跨国生命经验代表；从荷兰人来看，是Coxinga（荷兰语的“国姓爷”），是武装海商的霸主；从台湾岛上的原住民来看，则又是另一个角色。

他强调，台湾是多民族国家，看待台湾的时候，的确应该要有世界观，更立体、更全面，“这课纲的走向是好的”，希望未来孩子看待台湾历史，是一个立体、完整的历史，更有世界观，而不是只从大陆角度看台湾历史。

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