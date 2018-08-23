时隔17个月 因“萨德”事件暂停的上海赴韩游正式重启

时隔17个月后，因“萨德”事件遇冷的赴韩国旅游开始恢复。据了解，销声匿迹了近一年半的韩国团队游和自由行线路，今天在上海一家大型旅行社网站悄然上线，成为上海重启赴韩游的例证。

据上观新闻网的消息，此次韩国旅游重启，上海仅有春秋、锦江旅游、众信、中青旅等少数几家旅行社进入首批操作名单，而包括飞猪、携程、途牛、驴妈妈等在内的平台类在线旅游商暂不上线赴韩游相关产品。

去年3月，为抗议韩国部署美国“萨德”导弹防御系统，以及韩国乐天集团为“萨德”提供部署地行为，中国各旅行社、在线旅游企业宣布暂停赴韩游业务。随后中国国家旅游局也发布提示，提醒中国公民“清醒认识出境旅行风险，慎重选择旅游目的地”。此后，中国赴韩游客在过去的17个月内急剧减少，韩国旅游业受到巨大影响，有关当地旅游景点冷冷清清、购物店门可罗雀的报道不时曝出。

去年12月初，曾有32名中国游客抵达仁川机场，一下飞机立刻被20多家韩国媒体包围，享受了一番“明星”待遇。不过，当时的赴韩旅游重启仅限于北京和山东地区，且只有线下旅行社可以开展团队游相关业务，同时旅游业者在提供赴韩游产品时会遵循“四不”，即不邮轮，不包机，不去乐天集团旗下公司（比如酒店和免税店），不在线上旅行社上线产品。

消息称，此次上海地区赴韩游重启，不邮轮、不包机、不去乐天集团旗下公司（比如酒店和免税店）的原则同样适用，但旅行社可以在自己的网站上线相关旅游产品。由于上海地区赴韩游重启消息刚刚公布，在部分获得组团“门票”的旅行社网站上输入关键字“韩国”时，显示的结果仍是“非常抱歉！没有找到符合条件的产品”。据悉，相关旅行社在随后的几天将陆续上线韩国游相关线路。

韩国观光公社发布的数据显示，去年赴韩旅游的中国人数为416.9353万人次，同比大减48.3%，近乎遭到“腰斩”。尤其在2017年3月至12月，赴韩中国游客同比锐减56.9%。此外，韩国当地还有统计显示，乐天免税店去年销售额为5.4539万亿元（韩元，下同，约67亿新元），同比减少10亿元；营业利润为25亿元，较2016年3301亿元锐减99.2%，创历史最低水平。



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