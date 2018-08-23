著名音乐人苏越去世 曾创作《黄土高坡》等作品

中国著名音乐人苏越的妻子安雯昨晚发微博透露苏越已经去世，博文称：“今生至此缘了，爱过无悔无求！永别了，苏越！带着我对你的爱好好地走吧……”安雯曾在87版《红楼梦》中扮演“晴雯”一角，两人的爱情也一直被传为佳话。

据新浪娱乐报道，苏越1955年生于北京，自幼热爱音乐，后考入总政歌舞片。苏越被称为中国流行音乐的奠基人，《血染的风采》、《黄土高坡》、《热血颂》等脍炙人口的歌曲都是出自他手。尤其是《黄土高坡》，曲风高亢，饱含感情，成为中国原创通俗音乐中的名曲，影响深远。

1987年，在功成名就之时，苏越毅然选择赴日留学，不仅对日本先进的电子音乐即音乐制作进行了系统的学习，更获得了日本音乐文化产业化的第一手经验。回中国后，他积极推行歌手签约制，为中国流行音乐培养一批歌手，包括张行、黄格选、高峰、谢东、朱桦等。

2000年后，苏越涉足影视制作，参与投拍的电视剧有《武林外传》、《大河奔流》等。不过，因为项目亏损，苏越涉嫌伪造演出合同以弥补亏空，后被警察以诈骗罪批捕。2011年11月苏越被法院一审判决无期徒刑。后来，在妻子安雯的努力下，次年二审驳回原判，苏越被改判有期徒刑15年。



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