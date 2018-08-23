国务院派出31个督查组分赴各地进行督查

按照2018年中国国务院大督查总体安排，在各地区各部门开展全面自查的基础上，国务院昨日派出31个督查组，分赴各省（区、市）及新疆生产建设兵团，对贯彻落实党中央、国务院重大决策部署情况开展实地督查。

据《人民日报》报道，这次实地督查围绕中央经济工作会议部署和《政府工作报告》目标任务贯彻落实，重点聚焦五个方面开展：一是打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略工作部署和推动落实情况；二是持续扩大内需和推进高水平开放，尤其是促进有效投资、积极扩大消费、稳定外贸出口、改善外商投资环境等工作情况；三是深化“放管服”改革情况，重点是简政放权事项落地、完善事中事后监管、优化政务服务、减税降费等工作情况，全面开展营商环境重要指标调查；四是推进创新驱动发展，主要是激发科技创新活力、打造“双创”升级版情况；五是保障和改善民生，特别是就业、医疗、养老政策落实，治理拖欠农民工工资等工作情况。

按照工作安排，每个国务院督查组实地督查1个省（区、市），为期10—12天。国务院督查组组长由部级领导干部担任，成员从有关部门和地方抽调，同时邀请了部分全国人大代表、全国政协委员、国务院参事以及专家学者参加督查。

实地督查期间，督查组将坚持问题导向，广泛采取一对一访谈、小范围座谈、明察暗访等方式，深入企业、社区、医院、高校、科研院所、办事大厅等基层一线，认真听取企业家、创业者、科研人员和基层干部群众的意见建议，了解掌握第一手情况。

按照“开门搞督查”的工作要求，国务院督查组还将对群众通过“我为大督查提建议”微信小程序、邮政专用信箱反映的突出问题线索有针对性地组织调查核查。对督查发现的典型问题，将约谈负有领导责任、监管责任的负责同志，督促有关方面立行立改，确保整改落实到位。

据了解，对31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的实地督查结束后，国务院将派出六个督查组，带着基层反映的问题对国务院30个有关部门或单位进行实地督查。



了解订户特惠