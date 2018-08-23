中国奶业质量报告发布：国产奶品质不亚于进口奶

昨日发布的《中国奶业质量报告（2018）》显示，2017年中国生鲜乳抽检合格率为99.8%，三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续九年保持在100%，乳制品抽检合格率为99.2%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%，在食品中保持领先。同时，农业农村部连续三年开展抽样评估，分析发现，中国国产奶品质明显优于进口奶。

据财经网报道，该报告由中国奶业协会和农业农村部奶及奶制品质量监督检验测试中心（北京）共同发布。报告显示，2017年中国奶类产量达3655.2万吨，仅次于印度和美国，居世界第三位，约占全球产量的4.5%。乳制品产量为2935万吨，同比增长4.2%，比2012年增长了15.3%。

“奶源是决定乳品质量的关键。没有好奶源，优质乳制品生产将是无源之水、无本之木。”国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利说。

报告显示，2017年现代奶业建设稳步推进，标准化、规模化、组织化水平不断提高，现代化生产机械和技术日益普及。中国荷斯坦奶牛平均单产7.0吨，同比增长0.6吨，比2012年增长1.4吨。存栏100头以上奶牛规模养殖比重达到58.3%，同比提高六个百分点，比2012年提高21.1个百分点。规模牧场100%实现机械化挤奶，90%以上配备全混合日粮（TMR）搅拌车。奶农专业合作社达到16181个，同比增加0.9%。

据介绍，中国连续九年组织实施生鲜乳质量安全监测计划和专项整治行动，监测范围覆盖所有奶站和运输车，落实“确保婴幼儿配方乳粉奶源安全六项措施”，强化婴幼儿乳粉奶源监管，2017年抽检生鲜乳样品2.3万批次，现场检查奶站1.03万个（次）和运输车0.83万辆（次）。

据了解，2017年中国奶类产量同比下降1.5%，比2012年下降5.5%。中国农业科学院研究员王加启表示，这反映了消费的相对乏力。虽然自2008年以来中国奶业质量安全发生了脱胎换骨般的变化，达到历史最好水平，但在消费方面还有大量工作要做。“事实上，不是市场没有增长，而是这十年来的市场增量空间基本都被进口奶挤占了。很多消费者迷信进口奶。”王加启说。

进口奶和国产奶，到底应该怎么选？农业农村部奶产品质量安全风险评估实验室（北京）连续三年在中国国内20多个大中城市，对国产液态奶和进口液态奶开展抽样评估和比较研究。结果表明，无论是国产或进口的液态奶，其理化成分、霉菌毒素污染、兽药残留及重金属污染都符合中国食品安全国家标准，在食品安全方面都有保证，可以放心饮用。

“品质评估分析发现，国产奶品质明显优于进口奶。”王加启说，进口液态奶保质期偏长，活性蛋白质因子含量显著偏低，糠氨酸含量偏高。消费者要想喝到优质奶，还应优先选择在本土生产的奶。进口奶出口到中国，都要经受运输距离远、保存时间长、加工温度高三大挑战，所以品质会显著下降，对于中国消费者来说并不一定是最好的选择。

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