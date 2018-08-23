深圳市副市长：深汕合作区居民将全部转成深圳户籍

深圳市副市长王立新昨日透露，深汕特别合作区正在规划专线的高铁和高速公路，居民将全部转成深圳户籍。

据中新网报道，2018(第四届)中国智慧城市国际博览会的粤港澳大湾区创新论坛22日在深圳举行，王立新在论坛致辞中作出以上表述。

王立新表示，作为粤港澳大湾区的重要引擎，深圳有众多发展机遇，其中包括深港科技创新特别合作区和深汕特别合作区。

据了解，“深汕特别合作区”规划范围包括汕尾市海丰县鹅埠、小漠、鲘门、赤石四镇，总面积约463平方公里，距广州200公里、深圳60公里、香港82海里，合作期限初定30年。

建设“深汕特别合作区”是广东省实施珠三角带动东西北发展战略的重大举措。深圳与汕尾对该合作区定位为深圳的“总部经济”与汕尾的“基地经济”的融合体，重点将发展电子信息产业，将成为深圳这一“前店”的“后厂”。

该合作区自2017年9月经广东省委、省政府同意，由深圳全面主导合作区建设和管理，深圳由此开展建设和管理工作。去年深圳经济数据统计显示，深汕特别合作区的GDP已首次纳入到深圳GDP中。

深汕特别合作区和周边城市的道路联通网络也在加速建设。其中广汕铁路已于2017年正式动工建设，预计2021年完工通车。贯通后，广州至深汕合作区的列车旅行时间将缩短至一小时。



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