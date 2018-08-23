民进党民调：中间选民近五成不满总统 高于满意度

台湾民进党今公布的“蔡政府青年政策及满意度相关调查”，46.9%支持总统蔡英文，46.7%不支持。43.4%的民众满意蔡英文的表现，48.7%不满意；其中中间选民有49.7%不满意蔡英文，高过满意度32.1%。民进党副秘书长徐佳青表示，民进党会虚心检讨，看是否哪些部分执行有不够落实、资料提供不够完全。

据中时电子报的消息，蔡英文政府近来推出放宽就学贷款还款条件、基本工资调涨、托育政策等政策利多，瞄准青年族群。以性别进行交叉分析发现，20到39岁年轻女性对这几项政策，受惠比例均高于男性。徐佳青认为，可见台湾女性在收入、家庭照顾、社会角色扮演，还是相对于男性较为弱势，因此五项政策的实施，对于年轻女性的生活工作有非常显着受惠的感觉。

蔡英文日前展开“同庆之旅”出访友邦巴拉圭及贝里斯，并过境美国洛杉矶和休士顿。民调显示，54.2%民众认为蔡英文本次出访，有助于台湾的外交与台美关系，36.8%认为没帮助。此外，民众对蔡英文的满意度是49.7%，略高于民进党5月公布的满意度41.7%，民进党副秘书长徐佳青说，与7月年金改革情势最烈时相比之下，民众对蔡英文的满意度已从低谷往上走。

徐佳青说，这份民调是在蔡英文出访后期所做，介于85度C事件之后、参访NASA与萨尔瓦多断交之前，在中国大陆打压台湾不遗余力的情况下，总统还能维持这样的认同度，实是难能可贵。

在相关青年政策上，20-39岁的青年族群中，有40.3%认为民进党较重视年轻人心声25.7%认为国民党较重视。在20-39岁的青年族群中，高达82.0%认为国民党在野以来，完全没有提出吸引年轻人的政策，且不分党派、不分年龄，绝大多数有此共识。

在20-39岁的青年族群在各项政策的受帮助比例时，有46.1%的民众表示受惠于“提高基本工资”，有42.4%受惠于“月收入3万元（新台币，约1336新元）以下免缴所得税”，其次是“长期照护”（以下简称“长照”）（39.7%）、“公共托育”（35.1%）及“放宽就学贷款还款条件”（26.5%）。

其中20-29岁民众，有五成以上受惠于“提高基本工资”及“月收入3万元以下免缴所得税”，其次是“长照”（44.8%）、“放宽就学贷款还款条件”（33.8%）及“公共托育”（31.6%）。

而30-39岁民众中，则以受惠于“提高基本工资”(42.3%)及“公共托育”(38.2%)的比例较高，其次是“月收入3万元以下免缴所得税”(35.6%)、“长照”（35.3%）及“放宽就学贷款还款条件”（20.2%）。若以性别来看，年轻女性在各项政策中，受惠的比例均高于男性。

这次民调，进行时间为8月16日至18日，完成的有效样本为1098份，访问对象为20岁以上具有投票权公民，在95%的信心水准下，抽样误差为±3.0%，为使抽样结果趋近母体，曾进行年龄、性别、户籍、教育程度加权。

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