国家监委：职务犯罪外逃人员年底前投案 可从轻处罚

据中央纪委国家监委网站消息，为依法惩治职务犯罪，贯彻落实宽严相济刑事政策，给境外在逃职务犯罪嫌疑人、被告人、罪犯（以下统称“职务犯罪案件境外在逃人员”）以改过自新、争取宽大处理的机会，根据《中国刑法》和《中国监察法》等有关规定，特公告如下：

一、职务犯罪案件境外在逃人员自本公告发布之日起至2018年12月31日前，向监察机关、公安机关、人民检察院、人民法院或者其所在单位、城乡基层组织等有关单位、组织自动投案，或者通过中国驻外使领馆向监察机关、公安机关、人民检察院、人民法院自动投案，如实供述自己罪行，可以依法从轻或者减轻处罚。其中，有效挽回被害单位、被害人经济损失，积极退赃的，可以减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚。

二、职务犯罪案件境外在逃人员委托他人代为表达自动投案意思，或者以书信、电报、电话、邮件等方式表达自动投案意思，后本人回中国到案接受办案机关处理的，视为自动投案。

三、鼓励职务犯罪案件境外在逃人员的亲友积极规劝其尽快投案自首。经亲友规劝投案的，或者亲友主动报案后将职务犯罪案件境外在逃人员送去投案的，视为自动投案。

四、职务犯罪案件境外在逃人员具有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的，或者有积极协助抓捕其他在逃人员等立功表现的，可以依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。

五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告期限内拒不投案自首且随后被引渡或遣返的，监察、司法机关将依法从严惩处。窝藏、包庇、资助职务犯罪案件境外在逃人员，帮助职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、个人积极举报，动员、规劝职务犯罪案件境外在逃人员投案自首。提供职务犯罪案件境外在逃人员藏匿线索，经查证属实的，有关部门将依法对举报人给予奖励，并对举报人的人身安全予以相应保护，对个人信息严格保密。对威胁、报复举报人，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、境外在逃经济犯罪嫌疑人、被告人、罪犯参照适用本公告。

八、本公告自发布之日起施行。

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