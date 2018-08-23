两万亿地方债发行冲击波正面来袭 中国央行加码宽松迫在眉睫

中国稳基建、促增长大招正来袭：两万亿元（人民币，下同，4000亿新元）地方债的密集供给潮滚滚而来，监管层已从利率等方面着手提高吸引力，但这些还不够，市场呼吁央行仍需积极注水以维系宽松环境。

据彭博社报道，包括中金公司陈健恒、中债资信分析师苏锦河、兴业研究分析师徐寒飞等均提到，8-9月间将有约两万亿地方债供给，将是去年同期发行规模的2.4倍；8月迄今已发行超7683亿元，至少是约一年高位。

这一规模并非空穴来风，根据彭博梳理数据，仅专项债来看，两会确定今年额度为1.35万亿元，截至7月底仅发行1503亿元，财政部要求9月底前完成发行80%，意味着8-9两月仅专项债发行规模就逾9000亿，此外8、9月间还有逾6000亿置换债待发行，加上一般债和借新还旧债的规模更大。

从稳增长、促内需、改善融资环境等考虑，中国需要维持宽松的货币环境，但正如中金公司调查显示，供给压力是目前债市投资者最主要担忧的风险；市场人士指出，从维稳资金面、维持低利率角度考虑，央行后续需加码宽松，可选政策选项包括继续大量投放MLF和降准。

“目前看地方债供给肯定是市场最大的压力。”长江证券固定收益总部投资部投资主管张睿接受彭博采访时表示。

张睿预计央行将配合向市场提供相当规模的流动性，不确定是否降准，但通过MLF、公开市场操作放水是必不可少的。

国泰君安分析师覃汉接受彭博采访时亦表示，过去两周债市下跌主要是市场对地方债供给冲击的预期所致，预计央行8、9月间会通过MLF和公开市场放水，9月底、10月初央行可能再降准，规模料逾5000亿。

为支持地方债顺利发行，财政部最新要求加快地方专项债券发行进度，不再限制期限比例结构，并据悉已建议银行投标地方专项债至少较目前下限上浮40基点，且建议降低地方债的风险权重。以广东省政府8月16日发行的一般债和专项债为例，中标利率均高于下限40个基点，而7月初招标时仅较下限高20个基点。

报道称，8月上旬，中国货币市场资金极为宽裕，隔夜回购利率一度跌至1.40%的三年低点 ，但近期随着地方债发行缴款等多因素的影响，已回升至2.5%的上半年水位附近。现券方面，中国10年期国债收益率已较8月初水平走高约20个基点。

彭博汇编数据显示，本周地方债发行规模约2982亿，日均发行近600亿，该态势在9月底前料会持续；事实上中国央行已经从8月16日开始就在公开市场操作公告中称，开展逆回购操作意在对冲政府债券发行缴款因素。

中信证券分析师明明及中金公司分析师陈健恒都表示，地方债供给加大可能导致资金收紧，利率上升，陈健恒指出，8、9月份央行是否会继续大量投放MLF和进行降准，将成为是否能够顺利消化这么多利率债供给的关键因素。

目前商业银行是地方债的最大持有人，大量地方债的集中发行会减弱银行配置其他债券品种的力度。

中金公司分析师陈健恒表示，7月份国有大行由于被动配置了较多地方债，挤出了信用债、同业存单的配置，8、9月份挤出效应将更加明显，银行可能需要进一步减持其他类型债券，可能包括信用债、同业存单，不排除减持政策性银行债。

另外，中信建投分析师黄文涛则认为地方债对国债以及政策性银行债挤出效应较为明显。兴业证券黄伟平在报告中还提到，地方债将分流配置资金，与短久期资产的回调共同施压长端利率。

上海证券交易所周四称，20年期内蒙古自治区政府一般债券周三成功招标发行，发行规模100亿元，发行利率为4.44%，较国债基准上浮约50个基点，为中国首只超长期限地方政府一般债，也是首只保险机构认购超九成的地方政府债券。保险机构的进入意味着日后其有望成为地方政府债券的重要配置力量之一。

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