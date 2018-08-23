梁振英质疑外国记者会会址租金非“可观” 指2023年会有“其他组织”要求竞投

香港外国记者会（FCC）上周二（14日）邀请香港民族党召集人陈浩天演讲，引起中央、港府及建制等人抨击。大陆全国政协副主席、前特首梁振英今早再度发文，指FCC认为邀请陈浩天，是行使言论和新闻自由，他忧虑日后FCC一定会以同样理由，邀请其他分裂国家人士，包括台独和藏独分子演讲，称此类活动“明显违反《基本法》，中国人民绝对不会接受”。

据《明报》消息，梁振英亦再度提及FCC会址租约问题。他指FCC会从来没有按公开和竞争程序的惯例，去得到目前会址租用权，质疑连小小的年宵摊位也要公开竞投下，为何FCC不必通过有关程序，及租约有否通过中央投标委员会，又问到：“FCC至今仍然拒绝公开租约文本，为什么？”

梁振英认为，FCC除了取得会址租约方式并不公平外，它们更没有如同其他私人会所般，将会所设施在部分时间内向公众开放，故使用方法也不公平。

他又反驳FCC称目前付给政府租金“相当可观”说法，并以该会6月23日理事会会议纪录为例子，称FCC在今年5月光是卖酒水的利润就不只73万元（港元，下同，12.7万新元），加上入会费、会员月费和卖餐的收入，反问：“58万元的租金‘可观’吗？”

他最后明言，社会现在已注意到FCC特权问题，预料在2023年租约届满后，会有其他组织有兴趣租入该会址，并要求与FCC竞标竞投。



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