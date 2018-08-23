宏都拉斯与尼加拉瓜驻台大使：与台邦交很稳固

台湾和萨尔瓦多断交，邻近的友邦瓜地马拉、宏都拉斯，以及尼加拉瓜被点名可能是下一个断交的友邦。面对被点名，尼加拉瓜驻台大使达比亚说，尼加拉瓜是台湾坚定的盟友，宏都拉斯驻台大使谢拉也说，两国邦交很稳固。

据联合新闻网报道，台外交部前部长欧鸿鍊昨天表示，断交可能在中美洲引发骨牌效应，因为瓜地马拉、宏都拉斯、萨尔瓦多有“北三角”之称，国家利益相关连，希望民进党政府能有智慧克服困难。

另外，有媒体报道称，台湾邦交国瓜地马拉近年来和中国大陆接触频繁，并且已有一段时间未在国际场合帮台湾发言，传出在外交部负责拉丁美洲事务的外交部次长刘德立可能出使瓜地马拉，力保台湾和瓜地马拉的邦交。

面对被点名是下一个断交国，尼加拉瓜驻台大使达比亚表示，尼加拉瓜是中华民国坚定的盟友，他这周二才奉尼国正副元首之令，跟台外交部次长刘德立见面，他告诉刘德立尼加拉瓜是台湾坚定的盟友，过去在国际场合都很支持台湾，希望台湾能了解尼加拉瓜是台湾最棒的朋友。

达比亚说，他那天到外交部时，有告诉外交部尼加拉瓜很乐意台湾把在萨尔瓦多的计划等移转到尼加拉瓜，也很乐意帮台湾忙，无论什么事情，永远支持台湾。

达比亚说，台湾总统蔡英文去年一月出席尼国总统奥蒂嘉的就职典礼，当时奥蒂嘉跟蔡英文说，“只要我执政一天，我们就永远不会背叛台湾”，达比亚说，“我们是讲求信用的民族”。

宏都拉斯驻台大使谢拉表示，每当有国家“转向”中国大陆时，宏都拉斯都会被认为是下一个，“但我们在这里”；谢拉说，他认为宏都拉斯和台湾的邦交很稳固，宏都拉斯和台湾正就对双方有利的不同计划合作，对于双边关系重要的事情是，持续在不同方面合作，创造双赢。



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