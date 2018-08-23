云南已核发430家企业排污许可证 涉及15个重污染行业

据云南省环境保护厅23日通报，截至今年8月15日云南省总计对430家企业核发排污许可证，涉及火电、造纸、水泥、有色金属、石化、钢铁等共15个重污染行业。

中新网的报道称，2016年11月以来，中国相继出台《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》《排污许可管理办法(试行)》等文件，规划了排污许可制改革的时间表、路线图和优先序，明确提出要将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度。

据了解，云南省自2017年启动排污许可制改革，截至2018年8月15日，总计对430家企业核发排污许可证，涉及火电、造纸、水泥、焦化、有色金属、平板玻璃、氮肥、印染、原料药制造、制革、电镀、农药、制糖、石化、钢铁共15个行业。

到2020年，云南省将完成覆盖所有固定污染源的排污许可证换发和核发工作，排污许可证管理信息平台有效运转，各项环境管理制度有机衔接，企事业单位环境保护主体责任有效落实，污染源属地监管职责落到实处，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，污染物许可排放量限值消费管控取得实质性突破，实现污染源“一证式”管理。



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