2018中国最高电池转化效率纪录 汉能占据半壁江山

2018年中国可再生能源大会今日发布了经第三方机构认证的2018年度(截止今日)的中国最高电池转化效率纪录。在八项纪录当中，汉能独占四项，分别是铜铟镓锡、砷化镓单结、砷化镓双结以及HIT，牢牢占据了中国最高电池转化效率纪录的半壁江山。特别是HIT，去年开始量产，今年创造出了23.7%的经JET认证的中国纪录。

据中新网报道，汉能在薄膜太阳能技术方面的黑科技，正在不断刷新世界纪录。今年6月份，据世界三大再生能源研究机构之一的美国国家可再生能源实验室认证，汉能砷化镓薄膜单结电池转化效率达到28.9%，再次刷新世界纪录。同时，汉能还拥有单结电池(28.9%)和单结电池组件(25.1%)两项世界纪录。

此外，2017年1月，汉能玻璃基铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能冠军组件，以16.97%的全面积组件光电转换效率刷新世界纪录。另外，其柔性铜铟镓硒电池转化率达到17.96%(溅射法)，同样为世界第一。汉能在薄膜太阳能技术上继续保持着四项世界纪录，奠定了其在高效太阳能薄膜电池领域的领先地位。

时至今日，汉能已然成为了薄膜太阳能的代名词。作为行业的领跑者，汉能自2009年起，开始发力薄膜太阳能行业，通过全球技术并购与整合，先后收购了Solibro、MiaSolé、Global Solar Energy(GSE)、Alta Devices四家世界领先的薄膜太阳能企业，掌握全球领先的薄膜太阳能技术，成为中国国内少有的掌握该行业核心技术的公司，使中国薄膜太阳能产业实现了真正的全球领先。

截至目前，汉能全球累计专利申请超过6100件，平均每天申请专利超30件，各技术路线研发和量产效率再创新高，同时持续保持四项世界纪录。汉能在持续提升技术的同时，还不断拓展更多技术应用场景，开创了全新的移动能源时代，并将薄膜发电技术广泛应用于建筑、汽车、户用电子产品、可穿戴装备、商用无人机等众多领域。

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