工信部：五方面全力推进工业互联网建设工作

为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的总体要求和工作部署，推进制造强国和网络强国建设，切实做好工业互联网相关工作，工业和信息化部信息通信管理局会同部信息化和软件服务业司、网络安全管理局今日召开工业互联网推进工作全国电视电话会议。会议由信息通信管理局副局长隋静主持。

据新浪财经网的消息，信息化和软件服务业司巡视员李颖、网络安全管理局副局长梁斌出席会议，并分别对工业互联网平台、安全、网络体系的建设与具体推进思路进行介绍。湖北省通信管理局副局长吴俊、广东省经济和信息化委员会副主任王月琴、山东省通信管理局局长高勇会上介绍了推动工业互联网网络、平台、安全建设的地方工作思路和经验。

会议指出，2018年工业互联网发展进入快车道，各项工作稳步快速推进，一是进一步完善顶层设计，二是促进三大体系建设加速创新发展，三是引导产业应用实践向纵深拓展，四是推动形成多方协同联动的产业生态。

会议要求，各地工业和信息化主管部门、通信管理局作好协同联动，结合自身职责和各地情况，全力推进工业互联网建设工作，一是推进地方工业互联网工作并形成报送机制。二是做好工业互联网创新发展一期工程的项目监督管理与绩效评估工作。三是提前做好本地区工业互联网相关企业和项目建设的储备工作，组织做好项目申报。四是推进标识解析体系建设和应用推广。五是积极参加工业互联网相关培训。

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