赖清德：大陆其实不必硬要台湾接受一个中国原则的九二共识

针对台湾商总理事长赖正镒关切两岸政策，蔡英文政府要如何带领工商界及2300万台湾人的问题，台行政院长赖清德回应称，“中国大陆其实不必硬要台湾接受一个中国原则的九二共识”；大陆并未顾及台湾是自由、民主、法治的地方，硬要台湾接受不为全国人民所接受的前提，这样的两岸关系的变化，不可归责于台湾政府。

据中时电子报消息，赖清德说，两岸政策行政院是服从台湾总统蔡英文的领导，而蔡的两岸政策是非常具体的，对大陆善意不变、承诺不变、不会走对抗的回头路、但也不会在压力下屈服；其实两岸关系维护，双方都有责任，“大陆其实不必硬要台湾接受一个中国原则的九二共识”，台湾前途只有2300万人有权决定，任何人哪怕是总统，任何一个政党哪怕执政党都不宜替人民先决定未来要统还是要独，这一点应该是全国人民的共识。

赖继续说，大陆并未顾及台湾是自由、民主、法治的地方，硬要台湾接受不为全国人民所接受的前提，这样的两岸关系的变化，不可归责于台湾政府，也希望工商界要求两岸和平发展时，有机会在大陆时，可把台湾人民的心声，蔡英文的善意让对岸知道，让两岸用对话取代对抗，用交流取代围堵，先求同存异，透过交流取得彼此的“了解、理解、谅解、合解”，两岸和平发展，如此对两岸和平才是好事。

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