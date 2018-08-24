区块链自媒体大号遭封 传递虚拟货币监管新信号

自2017年9月4日，中国央行等七部委对区块链项目首次发行代币(ICO)开始整治后，中国相关虚项目转入到地下运作。近日，腾讯封停10余家区块链微信公众号。业内人士认为，此次大举封号，就是冲着这地下生意去的。

据中新网报道，此次封停似乎只针对公众号，金色财经、深链财经等小程序仍然正常运行。为此，各公众号也都迅速启动了备用方案，比如启动备用小号、转移用户至小程序或者社群。

对此，腾讯随后也做了进一步解释表示，“涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，永久封停。”

对于封号背后的真实原因，近日，火币集团副总裁翁晓奇接受媒体采访时表示，就目前被关停的范围来看，基本是行业比较有影响的大号，可能内容部分涉及ICO的评论都纳入考察对象，之后按照关键词做一个权重排行，把头部的大号关停了。

另外，一位业内人士表示：“一些由媒体孵化出来的区块链号，还有那些科普类的公众号几乎都避开了雷区，从微信官方给出来的封号信息来看，我猜想可能是因为这些号(封停的号)被判定涉及到ICO了。”

2017年8月29日，中国人民银行通过互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发了《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整顿的通知》，将比特币等虚拟货币交易场所的清理整治纳入互联网金融风险专项整治。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确代币发行融资活动涉嫌金融违法犯罪活动，要求对代币发行融资活动进行清理整顿。

这在圈内被称为 “94风波”。

而在微信封杀部分区块链自媒体公众号之前，一些地方金融办也进一步划清了区块链和金融的界限。

据了解，北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室8月17日向商场、酒店、宾馆、写字楼下发《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。

江苏省金融办则全面梳理省内各类金融风险，向13个设区市政府分别发函，提示包括特定风险点在内的风险，督促逐一建档、逐项处置。虚拟货币、ICO、校园贷在整治范围之内。

据早前多家媒体报道，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。



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