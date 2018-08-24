避免雪崩式断交 马英九：建议考虑回归九二共识

台湾前总统马英九昨天到金门参加“纪念823战役60周年追思公祭国军阵亡将士祭典”，期盼两岸关系继续维持和平。

据《自由时报》报道，马英九回答媒体问及邦交国陆续断交时说，“感到很难过”。他说，将心比心，设身处地为蔡英文思考一下，要怎样才能避免断交像雪崩一样发生，应该再仔细思考是否回归九二共识，让中国大陆能去除我们这边有任何要搞台独、一边一国的想法，这些想法如果存在，两岸是不可能和解的。

他说，五个断交的国家中，除了圣多美普林西比去过一次，其他都去过两次以上，其中，去过五次的巴拿马，跟他们的人民也有一些往来。他在刚断交的萨尔瓦多，还认养了差不多10年的儿童；觉得非常难过，邦交一断，就没法再挽回了。

马英九说，有人说，丟掉一个邦交国可以省很多钱，却不晓得一个地方在这个世界要存在，还是需要人家承认的，不是自己爽就可以在这个世界存在，这方面真的要深度思考一下，能够避免这种雪崩式的断交继续发生。

他访视自大陆买水的接水点田埔水库指出，60年前，大陆丟过来的是47万发砲弹，现在送来的是几十万名观光客及每天几万吨的水，大陆和金门的关系也从激烈的战争变成一个民生、观光的活动，改变非常大，永远不希望再改回去，盼继续和平发展。

马英九说，水是两岸和平发展其中的一环，还有很多其他的工作可以做；金门能够开始成为两岸通水的一个据点，金门人应该感到很骄傲。

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