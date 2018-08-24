中国人寿上半年净利增34% 总资产首次超6000亿元

中国人寿昨日发布的2018年半年报显示，本报告期内，公司实现保费收入3604.82亿元（人民币，下同，约720.17亿新元），同比增长4.2%。净利润方面，中国人寿归属于母公司股东的净利润为164.23亿元，同比增长34.2%。截至期末，中国人寿总资产达到3.04万亿元（约6000亿新元），较上年度期末增长5%。

据澎湃新闻网报道，在2017年压缩了近百亿元的趸交保费之后，中国人寿在这方面显得更为激进。

中国人寿董事长杨明生在董事长致辞中表示，2018年上半年，行业发展承压，出现深度调整。截至 2018年6月30日，在大幅压缩趸交保费512.47亿元的基础上，公司保费收入增速超过行业均值12.7个百分点。总保费市场份额回升至22%，较2017年底提高2.3个百分点，市场领先地位进一步巩固。总资产首次迈上3万亿平台，实现了历史性突破。

中国人寿称，本报告期内，公司缴费结构进一步优化，首年期交和续期拉动效应进一步显现。首年期交保费达817.12亿元，同比增长5.1%，占长险首年保费比重为89%，同比提升33.12个百分点；趸交保费为101.03亿元，同比下降83.5%，占长险首年保费比重为11.00%，同比下降33.12个百分点。续期保费达2351.61亿元，同比增长30.3%，占总保费比重为65.24%，同比提升13.07个百分点。

保费结构的调整，也随之影响保险业务渠道的结构调整。今年上半年，中国人寿趸交业务保费由2017年同期的596.67亿元大幅压缩至86.38亿元，同比下降近九成。受此影响，银保渠道总保费为559.98亿元，同比下降四成。在个险渠道，今年上半年总保费达2722.33亿元，同比增长19.7%，个险首年期交保费614.42亿元，在长险首年业务中的占比达99.80%，同比提高0.04个百分点。

不过，今年上半年，中国人寿的新业务价值实现281.66亿元，同比下降23.7%，未走出负增长态势。而此前中国平安披露的2018年半年报显示，该公司寿险及健康险新业务价值实现387.57亿元，与一季度相比，由负转正增长0.2%；新业务价值率38.5%，同比提升4.1个百分点。

从投资收益率来看，随着投资规模的不断扩大，中国人寿固定收益类和权益类投资余额增加。2018年上半年，投资组合息类收入稳定增长；受A股市场大幅下跌影响，总投资收益较2017年同期下降13.9%。本报告期内，该公司实现净投资收益606.93亿元，较2017年同期增加29.61亿元，同比增长5.1%。

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