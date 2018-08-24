越南抗议台方于太平岛火炮射击 海巡署：例行训练

据越南国家通讯社（VNA）报道，越南外交部副发言人阮芳茶（Nguyen Phuong Tra）昨日在记者会上对台湾表示抗议，指称台方于太平岛海域进行火炮射击、有侵犯越南主权且影响周边飞航安全之嫌，恐造成南中国海紧张局势再次升高。但对此抗议，台湾海巡署表示，此为每年定期实施的例行性火炮射击训练，事前均委外交部知会周边国家，并无挑衅或危害飞航安全的可能。

据中时电子报消息，除了对台方演习有意见，太平岛主权争议又一次被提出，阮芳茶在声明中表示，“越南有历史和法律依据、可证明拥有南沙群岛主权，越方再次反对、并要求台湾当局立即停止此类行动，并不再发生。”

作为南沙群岛中最大天然岛屿的太平岛，目前由中华民国实质管控，隶属于高雄市旗津区中兴里管辖。据了解，越南政府称太平岛为“巴平岛”（Ba Binh）、划归在庆和省长沙县治理下；菲律宾参议院更在2009年通过第3216号法案（House Bill 3216），将南沙群岛部分岛嶕（包括太平岛），以及中沙群岛的黄岩岛划入菲国领土，一度引发台菲双方的紧张局势。

海巡署的声明中指出，为维护台湾固有领土安全与完整、及强化太平岛防卫能量，火炮射击训练时间，从前天（8/22）上午8时至晚上8时及昨天上午8时至中午12时止，地点位在太平岛，并未危及他国航行安全或侵犯主权之举。

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