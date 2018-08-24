广东首名P2P爆雷外逃人员归案：“佰亿猫”幕后老板落网

中国深圳市公安局罗湖分局于7月16日根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并抓获该案朱某龙、徐某等四名犯罪嫌疑人（已被批准逮捕），冻结涉案资金600余万元（人民币，约120万新元）。

据澎湃新闻网报道，经侦查发现，深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，该公司幕后老板之一何某（男，47岁，上海人）于7月16日出逃境外。

为此，深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展专案侦查及追逃追赃工作。在公安部、省公安厅的统一指挥下联合专案组强力展开境外追逃工作，挤压外逃人员何某的生存空间。迫于强大压力，何某于8月23日晚回国投案。

8月23日，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。根据公告，从2018年8月23日至12月31日，自动投案如实供述自己罪行，可以依法从轻或者减轻处罚。其中，有效挽回被害单位、被害人经济损失，积极退赃的，可以减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚。

在此，深圳经侦郑重敦促P2P网货平台在逃境外犯罪嫌疑人，要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理，在公告期限内拒不投案自首的，公安机关将依法从严惩处。面对在逃境外经济犯罪嫌疑人，深圳经侦秉持“天涯海角、虽远必追”的信念，坚決将其绳之以法。



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