传柯文哲2020选总统 台总统府发言人：我们不会有这样的担心

台湾总统府发言人黄重谚今天被问到，总统蔡英文担不担心台北市长柯文哲要抢她的2020总统连任的战争；黄重谚说，“我相信我们不会有这样的担心”。

据联合新闻网报道，柯文哲日前谈到2014年他以政治素人之姿参选首都市长，当时许多绿营政务官都曾替他上过课，现在看来民进党是“养虎为患”。

黄重谚今天接受周玉蔻广播节目专访，被问到“蔡英文总统担不担心柯文哲真的要抢她的2020总统连任的战争呢？”他说，“我相信我们不会有这样的担心”，重点是，做为执政团队，现在必须花的心思是在想国家此时此刻是否在轨道上；至于挑战者，“我不需要花太多的时间在一些不需要太过于瞩目的地方”。

黄重谚又说，蔡英文当然支持民进党的台北市长候选人姚文智。

至于，如果柯文哲在台北市大赢，民进党是不是就“糟糕了”，黄重谚说，“我相信我们候选人可以选得很好”。

另外，蔡英文职务压力大，又身兼民进党主席的角色，距离年底选举投票剩90几天，“选情到底乐观或悲观？”黄重谚说，“我基本上从乐观的角度来看”，一方面，中央政府施政蛮上轨道，另外，现在执政团队候选人在地方治理不输人家，“没有让人家觉得不好意思”。

先前传出，台湾前总统李登辉与柯文哲见面时提到，很多人批评蔡英文身边的人是马屁精、表现不优。黄重谚说，如果真的了解总统个性，“她身边不会有马屁精的存在”，并表示蔡讨论任何政策时，都会问幕僚“社会上反对我们的人是怎么说”。

至于蔡身边的人是不是不敢讲真话，黄重谚说“我认为，团队间没有这样的人”，开口就要讲真话，要让总统做得更好，就要让她知道真实的状况是什么。



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