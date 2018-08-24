阿里财报营收猛增 但净利润下跌

中国阿里巴巴集团昨日公布2019财年第一季度财报。当季，阿里收入同比大增61%，达809.2亿元（人民币，下同，约161.3亿新元），连续六个季度保持超过55%的高速增长，但净利润跌幅也较大，下跌超四成。

据《北京日报》报道，这一财季，阿里巴巴宣布了多笔重大投资，包括95亿美元（约130.5亿新元）全资收购饿了么，阿里、菜鸟完成对中通快递的13.8亿美元投资，菜鸟领投15亿美元在香港国际机场建设数字物流中心等。此前就有华尔街分析师预测称，本季度阿里由于在物流和新零售领域投资力度较大，净利润不会太理想，财报数据最终也证实了这一说法，第一财季阿里净利润81亿元，同比下跌44.7%。同时，该数据也与员工期权奖励增加有关。该季度，阿里授予员工股权奖励高达164亿元。

值得注意的是，阿里在财报中透露将设立一家控股公司作为中国本土生活服务的旗舰公司，持有饿了么及口碑两大品牌，同时阿里宣布为该公司进行独立融资，目前已经收到来自阿里、软银集团等投资者超过30亿美元的投资承诺。业内人士认为，这意味着抗击美团的“新外卖大战”即将开始。

从业务构成上看，阿里核心商务收入为691.88亿元，占总收入的85.51%；阿里云收入占46.98亿元，占总收入的5.8%；数字媒体及娱乐业务占比7.5%。与2018财年全年业绩相比，核心商务收入占比相当，阿里云收入略有增长、数字媒体及娱乐业务占比有所下降。高举新零售大旗的阿里在这一领域态势积极，以进口业务、盒马鲜生和银泰百货为核心的新零售业务收入增长超过340%。

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