2017年中国收费公路通行费收支缺口超800亿

中国交通运输部今日召开例行发布会，发布了《2017年全国收费公路统计公报》(以下简称《公报》)，截至2017年底，中国收费公路债务余额52843.5亿元（人民币，下同，约1万亿新元），通行费收支缺口达4026.5亿元（约800亿新元）。

据《新京报》消息，在收费公路建设方面，截止2017年末，中国收费公路里程16.37万公里，占公路总里程477.35万公里的3.4%。2017年末，中国收费公路累计建设投资总额82343.9亿元，较上年末净增加6486.4亿元，增长8.6%。

针对收费公路的债务和收支问题，《公报》显示：2017年末，中国收费公路债务余额52843.5亿元，比上年末增加4288.8亿元，增长8.8%；2017年度，中国收费公路通行费收入5130.2亿元，支出总额9156.7亿元，通行费收支缺口4026.5亿元，比上年减少116.8亿元，下降2.8%。

中国交通部公路局副局长孙永红表示，目前收费公路中有八成都是依赖贷款和筹集其他资金进行建设，收取的道路通行费主要用于偿还收费公路债务，此外，还需要用于养护管理，并缴纳相关税费。

据《公报》显示，截止2017年末，中国收费公路里程比上年末净减少7356公里。

孙永红表示，截至2017年末，北京、天津、辽宁、上海、江西、重庆等六省市已全部取消普通公路收费，福建、湖南、宁夏等省区仅剩个别收费普通公路项目。中国普通公路收费里程大幅下降，收费公路结构不断优化，为公众经济高效出行提供了更多可选择路线，有效降低了人民群众出行成本，助力物流业降本增效，社会效益显著。

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