台大雨肆虐 国防部：国军近四万兵力待命救援

台湾国防部今日表示，因应热带性低气压造成的大雨，可能对台湾地区造成影响，国军目前待命总兵力3万7000余人，各式航空器、车辆、机具计38类4551辆(部)，均已完成整备，可依令执行灾防救援任务。

据联合新闻网报道，国防部指出，该部于今日上午9时30分，由副总长执行官陈宝余上将召开专案会议，会中转达国防部长严德发要求，指示国军各级部队，必须发挥“闻声救苦”的爱民精神，密切掌握大雨动态及灾害潜势区，并主动与地方政府首长保持联系，务求做好最周详的灾防整备，并将灾损降至最低。

国防部指出，目前第四、五作战区(南部、中部地区)已完成灾害应变中心一级开设，国防部则完成二级开设。国军目前待命总兵力3万7000余人，各式航空器、车辆、机具计38类4551辆(部)，均已完成整备，可依令执行灾防救援任务。

此外，昨日第四作战区已派遣兵力，协助高雄美浓等地区民众70人预防性撤离，避免发生人员伤亡事件。

今日由第四、五作战区派遣兵力274人，执行高雄六龟、美浓、茂林、旗山等7处，以及嘉义东石、布袋等两处的民众预防性撤离、物资搬运及灾后复原等任务。

海军陆战队已于林口下湖西营区(2辆)、苏澳中正基地(2辆)，以及高雄火牛营区(43辆)预置AAV7两栖突击车共47辆，将依大雨灾情主动支援各地区灾害救援任务。

此外，海军司令部原订于8月25日(周六)在苏澳中正基地举办的“全民国防教育国防知性之旅-营区开放参观”活动，因受天气不佳影响，顺延至9月1日(周六)举办。

国防部强调，此次热带性低气压造成的大雨灾情，民众及国军官兵绝不能轻忽，国军将持续密切关注豪大雨后续动态，秉持“超前部署、预置兵力、随时防救”的积极作为，全力确保民众生命财产安全。

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