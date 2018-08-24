蔡英文缺席金门八二三活动 吕秀莲要总统府说明

台湾前副总统吕秀莲今天召开记者会，分享她日前访金门的感想，吕秀莲表示，昨天是八二三战役60周年，她去金门时很多民众问她，总统蔡英文怎么没去？为何不请副总统陈建仁代表参加，盼总统府能说明。

据《自由时报》消息，吕秀莲上午出席国家展望文教基金会、台湾民主太平洋联盟举办的“823金门行，谈台－中新关系”。她表示，蔡英文因为长途出访刚回国，加上萨尔瓦多断交，可能有很多事情在忙。

吕秀莲说，有民众问她，若蔡没空，副总统陈建仁也可以代表蔡出席，但陈昨天没去，反而今天才要以私人理由去金门。她也说道，不知道为何蔡不干脆请陈代表参加这么重要的历史活动，答案只有请总统府来回答。

吕秀莲表示，台湾离金门有点距离，但最可怕的不是地理距离，是心灵距离，年轻一代不了解八二三砲战，前几天她在金门看到很多满头白发、步履阑珊的老兵分別从不同地方到金门，他们都是砲火攻击下的幸存者，心情一定很复杂，过去的牺牲、辛苦盼获得后代的一点肯定。

吕秀莲说，台湾太无情、太冷漠，当初若没有金门，台湾会有今天吗？这样的八二三纪念日，三军统帅不能参加，她希望请总统府做个说明，对金门人来讲，这是很严重的情感上的伤害。

吕秀莲表示，台湾前总统陈水扁跟她主政时，花很多心思在金门和马祖，当地民众也点滴在心头，假如国安团队面对更多邦交国可能背离台湾时，却轻忽金门、马祖等固有领土，新政府到底是怎么回事？

与会的前中科院长龚家政表示，他想问蔡英文，如果以现在的国际政治环境，中国大陆随时可能武统台湾，台湾的骨气是什么？像是八二三炮战的居民那样，死守台湾，让解放军知道，台湾有这样的人，就像抗战时中华民国人的骨气。如果金门变成和平中立的试点，两岸的交流，也等于是和平新关系的开展。

吕秀莲认为，和平不会从天而降，如果我们可以让台湾海峡中立，确保国际通行自由，一定会得到国际的支持。

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