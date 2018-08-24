暴雨袭台 蔡英文视讯连线：要让民众第一时间接受资讯

热带性低气压带来豪雨袭台，台湾总统蔡英文上午与南部县市首长视讯连线。蔡英文指示，极端气候及带来的严重灾害是各国严重挑战，台湾也一样，各县市一定要保持高度警觉。她并提醒，提供预测、预警，预先采取防灾应变是优先选项，不论中央和地方，都要让民众第一时间接受到资讯，采取预防措施。

据联合新闻网报道，总统府下午发出新闻稿表示，针对此次热带性低气压所带来的豪雨影响情形，蔡英文今天上午11时30分，在总统府状况室与中央灾害应变中心进行视讯会议，了解政府团队目前在防、救灾以及复原的整备状况。

蔡英文并与高雄市、台南市、嘉义县、嘉义市、云林县及屏东县等地方政府首长进行视讯连线，了解各地目前雨势与淹水情形，也针对水、电等供应与交通影响状况表达关心。

在听取完相关简报后，蔡英文也感谢中央防灾应变中心进驻同仁以及各县市政府在第一线防、救灾的辛劳，并勉励一起继续加油，尽快恢复各项受损情形，确保民众生命财产的安全。

总统府发言人林鹤明表示，今天的视讯会议上，蔡英文首先听取中央灾害应变中心副指挥官内政部次长花敬群、气象局主任王世坚及经济部次长曾文生的报告，了解关于此次热带性低气压造成豪雨的最新动态与各单位防、救灾处理情形，以及目前各项灾损状况。

随后，她亦请各县市政府若有任何防、救灾的物资或人力上需求，请随时提出，中央政府与国军也都会全力支援协助。

林鹤明说，蔡英文指示极端气候及带来的严重灾害是各国严重挑战，台湾也一样，各县市一定要保持高度警觉。她亦请灾防中心更要保持警戒，全力支援地方政府在防灾、救灾上的所有需求。她也要求国军和灾防指挥系统要保持高度连系，部队也要待命，机动协助各县市政府。

此外，气象预报和预警是重中之重。蔡英文要求气象局持续向民众说明天气状态，以及在第一时间让地方政府掌握最充足的气象资讯；未来，也请研究如何提供更即时、更区域性的精确资讯，并持续精进与地方政府建立精确的对口和运用的机制。

林鹤明表示，总统也特別提醒，提供预测、预警，预先采取防灾应变是优先选项。如何告知民众防灾信息，采取防灾行动，应该更从民众角度来思考。不论中央和地方，都要让民众第一时间接受到资讯，采取预防措施。

针对灾后复原工作及农损可能造成的价格波动，蔡英文亦请相关单位务必掌握即时波动情况，如果有谣言更要积极回应，即时因应来维持市场稳定。明天适逢中元节，市场价格波动也请相关部会务必注意。

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