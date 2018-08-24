民航领域首批28个民间投资项目公布 金额达220亿元

近日，中国民用航空局、国家发展改革委联合公布《民航领域鼓励民间投资项目清单》(简称《清单》)，共28个项目，预计总投资规模达1100亿元（人民币，约220亿新元），进一步拓宽民航投融资渠道，充分调动民间投资民航领域的积极性。

据人民网报道，《清单》涵盖了运输机场建设、通用机场建设、货运物流、飞机维修、航空救援等民航传统领域项目，以及无人机物流配送、无人机飞行校验、航行新技术等民航新兴领域项目，涉及固定资产投资、新技术研发应用、企业混合所有制改革等不同类型项目。这些项目的实施，将优化民航领域投资结构，有利于激发民航传统领域市场活力、提升企业管理能力，有利于加快新兴领域科技研发、标准制定和市场开拓，推动民航供给侧结构性改革和民航行业高质量发展。

《清单》项目主要包括鄂州民用机场等11个已确定民间投资方项目，以及呼和浩特新机场等17个拟吸引民间投资项目。对于已确定民间投资方的项目，有关方面将加快推进项目前期工作和实施建设，尽快投产形成示范引领带动作用；对于拟吸引民间投资项目，有关方面将采取多种方式向社会推介，鼓励民间资本积极参与。民航局、国家发展改革委还将根据本批项目进展情况，适时推出第二批项目清单。

据了解，民航局、国家发展改革委要求，有关省(区、市)地方政府、民航行业管理部门、民航企事业单位要密切协作配合，加强清单项目宣传推介、抓好组织实施和服务监管等工作，促进民间资本进得来、能发展，切实激发民间资本进入民航领域的积极性。





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