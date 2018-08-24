民进党前主席许信良：柯文哲当选已成定局

台湾民进党前主席、亚太和平研究基金会董事长、许信良今天出席“向黄信介先生致敬－纪念黄信介90诞辰音乐会”前，被问到台北市长选战，许信良表示，柯文哲当选已经成定局，年轻一代不喜欢有历史成见的发言，他讲话很率真、很素人。他也担心柯文哲在2020总统大选对上蔡英文，“他挑战的话，对民进党是很大的挑战威胁，不用怀疑这点。”

据《自由时报》报道，柯文哲日前在专访中说，当年是几乎所有绿营的部长都教过他，民进党是“养虎为患”。对此，许信良笑说，这话很不适当，对民进党来说真的是很过分的话。但是，柯文哲说不适当的话太多了，却都毫发无伤，很像当年黄信介，黄信介无论讲什么话，都不会引起政治上的伤害，黄信介曾讲过，李登辉英明，当时他们正在跟国民党对抗，不过也对他也没什么伤害，总之，“今天柯文哲，很像当年黄信介。”

不过，被问到民进党对柯文哲一点办法都没有时，许信良也坦言，“我想是这样”。

至于谈到台北市长选战，许信良说，柯文哲当选已经成定局，他个人认为，年轻一代的人，不喜欢有历史成见的发言，所以柯文哲讲话很率真、很素人，支持柯文哲的人有自然的理性，柯文哲这种人也有种“自然的理性”。

他也担心，若2020年总统选举柯文哲对上蔡英文，对民进党是很大的挑战威胁，不用怀疑这点。

但被问到柯文哲是否可能组党的问题，许信良回应称，柯文哲不是善于组织的人，也不是成熟的政治人物，他不善于组织和对待干部，但是他狠率真、真诚，所以年轻人喜欢他，也能够打破传统成见，很多传统政治人物都受到传统成见束缚，这些对年轻人来说是不理性的，但柯文哲没有这种不理性的包袱。



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