吴敦义释出善意 林为洲：坚持参选到底

台湾国民党主席吴敦义今天到新竹县跟国民党工干部餐叙，吴敦义公开向大家表示，只要林为洲不登记，明年他还是主席，立委一定提名他。林为洲则表示，他不接受这样的说法，他坚持程序正义，一定会参选到底。

据联合新闻网报道，吴敦义对国民党地方基层党工表示，尽管林为洲对他们没有守信用，但是他做党的主席，一定要守信用，并强调国民党该留一个适当的空间和余地，不要逼林为洲，因为现在开除林为洲，等于逼林一定出来参选，所以吴敦义拜托大家支持这个决定。

吴敦义进一步说，这也是国民党留给林为洲非常重要的公道，因为国民党会留给林为洲继续角逐立委的机会和资格，如果林为洲选上县长了，坦白讲这一席立委就缺了，所以林留在立法院其实也符合他的性格。

针对吴敦义的发言，新竹县党部主委陈见贤则表示，他尊重党中央的作法，没有其他意见。杨文科则说他一直都坚持先前的想法，他认为林为洲是个优秀的人才，应该要留在国民党一起努力打拚。杨文科强调，不到最后一刻都不放弃，这次主席释出善意，也希望林为洲能慎重考虑。

林为洲对于吴敦义的说法则表示，还是会坚持参选到底，并指出明年的立委要由明年初选选出适合人选，不是现在说是谁就是谁，如果可以这样那对其他有意参选的年轻人不公平。林为洲强调，他不惜脱党参选就是因为他坚持程序正义，因此不会接受吴敦义这样的说法，一定会参选到底。

地方政坛人士认为，林为洲已经排定登记时间，也因为这样，国民党希望把握最后这几天机会，能把他劝退，有利国民党的集成。

了解订户特惠