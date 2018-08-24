青海扎哈泉凹陷区发现新油区

中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)表示，青海油田日前在扎哈泉凹陷区甩开钻探的扎17井累计产油168吨，试采初期日均产油达到10.5吨，标志着青海油田在扎哈泉地区发现了新的油区，扩大了勘探成果。

据中新网报道，扎哈泉地区是近年青海油田岩性油藏勘探的主要战场，已在斜坡区发现了扎2、扎7、扎11、扎探3四个油区，纵向上落实四套含油层系，实现了规模增储建产。目前扎哈泉地区两大斜坡带勘探开发已经较为成熟，储量动用也较为充分。为了进一步寻找优质接替资源，实现油田稳步增储上产，科研人员将目光投向了勘探开发程度较低、面积广阔的“锅底”区。

据青海油田介绍，根据油气勘探规律及经验，扎哈泉地区岩性油藏成藏于三角洲前缘侧接滩坝及水下低隆起形成的滩坝砂体。科研人员打破固有藩篱，创新部署思路，在仔细分析已完钻井的经验后，按照近源优势，指出扎哈泉凹陷区带还有很大范围的有利砂体没有揭露，很可能存在潜力。科研人员在凹陷区勾勒出一套有利的岩性体，扎17井应运而生。

扎17井解释油层13.5米共计4层，通过地质—工程一体化模式，优选裂缝发育、储层脆性好的3880至3940米油层集中段分三簇开展体积压裂，在压裂液返排10%的情况下已获工业油流，目前随着返排的增加油量逐渐上涨，产量进一步攀升。

青海油田表示，扎17井的成功钻探，证实了扎哈泉广阔的凹陷区具有良好的勘探前景，有效指导了柴西南区的精细勘探。



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