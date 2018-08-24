中国取消银行和资产管理公司的外资股比限制

中国取消了对国内银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，这意味着早先宣布的、朝着开放规模40万亿美元的境内金融行业迈出的一步正式落地。

据彭博社报道，中国银行保险监督管理委员会周四晚间发布公告称，外资金融机构现在将获得国民待遇，这就推进了从去年开始的开放进程。此前，单家外资机构的持股比例限制在20%，多家合计比例限制在25%。

面对美国总统特朗普曾批评全球商业让中国单方面受益，中国国家主席习近平正在推进他的开放计划。中国去年11月宣布了一系列举措，其中大部分料将在今年年底之前实施。

野村控股和摩根大通已寻求抓住中国政策放松的契机，采取的行动包括在中国设立合资企业。交通银行董事会秘书顾生周四表示，如果汇丰控股愿意，交行欢迎这家总部位于香港的银行增持自己的股份。

A股市场的中国银行股走高，交通银行收盘涨2.36%，创下1个月来的最大涨幅，平安银行涨7.2%。

总部位于北京的研究公司Trivium China的创始合伙人Andrew Polk称，出于想吸引更多外资等原因，中国真心想要开放金融行业；监管机构正在开放银行业，同时在加强监管审查和宏观审慎监督；这样一来，各银行将得以进入一个越来越受压缩的空间。

银保监会的数据显示，截至2016年底，外资银行在中国持有的资产总额为2.9万亿元人民币（4,201亿美元），占比约为1.3%，为2003年以来的最低市场份额。它们去年在中国赚到了128亿元人民币，连中国同行利润的1%都不到。

彭博经济研究首席经济学家欧乐鹰称，中国银行业由互相交织的国有企业主导，这个市场的规模和复杂性将令外资银行保持谨慎。分析师们还表示，中国将需要重新开放资本账户--尽管这可能带来动荡，以便投资者知道他们的钱在中国可以进、也可以出。

不过未来的“钱”景是很诱人的。彭博行业研究的数据显示，到2030年，外资银行的利润势将增长逾九倍。同时，据彭博行业研究估计，对于外资基金公司而言，到2030年能占据6%的市场份额就意味着管理1.8万亿美元的资产。

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