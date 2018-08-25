驻英大使刘晓明：中国与欧洲应共同捍卫国际多边贸易体系

中国驻英国大使刘晓明24日在英国主流大报《每日电讯报》纸质版和网络版同时发表署名文章，题为《中国与欧洲应携手促进自由贸易，共同捍卫基于规则的国际多边贸易体系》。

据中新社报道，刘晓明在文章中指出，今年是中国改革开放40周年，也是中欧全面战略伙伴关系建立15周年。当前，贸易保护主义和单边主义甚嚣尘上，国际经贸关系持续紧张，不稳定、不确定因素增多。作为国际社会两大负责任的稳定性力量，中国和欧洲应加强协调，共同捍卫基于规则的国际多边贸易体系。

刘晓明在文章中从三方面作出了阐述。

首先，中欧都是国际多边贸易体系的受益者。40年来，中欧货物贸易额从约40亿元（美元，下同，54亿新元）增至6000多亿元，服务贸易从零增至1000多亿元。中欧双向投资从一无所有，到目前投资存量近2000亿元。欧盟连续14年保持中国第一大贸易伙伴地位，中国则成为欧盟第二大贸易伙伴。

第二，中欧都是国际多边贸易体系的建设者。中欧作为国际多边贸易体系的积极建设者，应当走在反对贸易保护主义和单边主义的最前沿。不久前，中国欧盟第二十次领导人会晤成功举行，中欧双方释放了坚持多边主义、遵守现行世贸规则的明确信号，旗帜鲜明地表态反对贸易保护主义与单边主义。

第三，中欧都是国际多边贸易体系的改革者。世贸组织并不完美，确实需要改革，但它仍是当前最有效的多边贸易机制，其“以规则为基础，以公平为导向，以共赢为目标”的原则得到了绝大多数国家的支持。中欧作为改革的积极倡导者，已就世贸组织改革开展合作达成一致，并承诺建立联合工作组。

《每日电讯报》创办于1855年，是英国发行量最大的主流报纸，读者主要是英政府、议会、工商、文化、智库等各界人士。英国和外国领导人经常在该报发表文章。

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