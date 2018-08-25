台湾学者和青年学子抨击当局新修高中历史课纲

台湾中华青年发展联合会昨天（24日）在台北举办“台湾教科书新课纲评析”论坛。与会多位台湾史学专家、教育界人士和青年学子表示，面对“台独”势力渐进、全面推进教育“去中国化”，岛内有识之士要联合起来发出正义之声，不要让他们继续荼毒年轻一代。

据新华社报道，台湾教育部门近日强行修改高中历史课纲并将中国史纳入东亚史框架，论坛主持人、台湾中华青年发展联合会理事长王正表示，民进党上台后变本加厉地推进“去中国化”，要将五千年的中国史割裂得支离破碎，岛内不同世代都对此极为忧心。对于当前教育领域的乱象，各界不能坐视不管，让年轻一代再受毒害。

台湾中华文化与高等教育交流协会理事长孙若怡指出，“台独”势力旨在借修改课纲来打断台湾与大陆的文化连接，但两岸语言、文化联结是割不断的。在当今大变动时代，要让台湾下一代正确认识中国历史与文明的发展。

“如果抽去对中国历史的认识，台湾年轻人将失去中华文化‘红利’。”孙若怡说。

台湾中国文化大学副教授刘性仁认为，新课纲剥夺台湾学子的历史认识，彻底从文化上“去中国化”，把台湾史和中国史对立起来，断绝台湾青年对中国大陆的历史记忆和现实认识，这些都是非常不负责任的作为，必将导致两岸关系持续紧张。

“现在台湾的小学里不再教中国史，初中、高中还要削减中国史课程，这会让年轻人不知道自己的根在哪里。”他表示，不应放任岛内政治人物用政治力扭曲历史，成为危害中华文化的历史罪人。

台中二中教师伍少侠直言，这次课纲调整自我矛盾，漏洞百出，完全是把台湾学子当做试验品，来实现政治人物的阴暗欲望。新课纲狭隘独断，将台湾人主要文化根源的中华文化与历史切割得支离破碎，就为了摧毁台湾民众与中华文化间的关联。

长期关注课纲的成渊高中教师江文隆说：“这样的所作所为，禁得住历史长河的呜咽吗？割得断中华文化的血脉吗？”

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