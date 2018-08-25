美国商务部任命中兴公司合规协调员

美国商务部长罗斯周五（24日）宣布任命华盛顿律师罗斯科·霍华德（Roscoe C. Howard Jr.）为中兴通讯公司特别合规协调员。

据法新社报道，霍华德的任命是美国对中兴一系列惩罚措施的要求。美国商务部今年4月禁止向中兴公司出口美国产品，因为中兴公司把装有美国制造零部件的电信产品卖给包括朝鲜在内的美国实行贸易禁运的国家。

罗斯在声明中赞扬了霍华德的丰富经验。他说：“霍华德对公司合规领域非常精通，曾作为联邦检察官审理过100多起此类案件，并帮助私营部门解决合规和商业伦理问题。”

商务部称，作为特别合规协调员，霍华德将协调、监督、评估和报告中兴及其全球子公司和关联公司遵守美国出口管制法律的情况。

霍华德承诺将认真履行职责。他说：“我和我的团队将保持警惕，确保中兴通讯遵守美国所有的出口管制法律法规。”

商务部7月宣布，已在中兴缴纳保证金后解除对其的禁售令。中兴可重新向美国公司购买关键零部件，恢复运营。根据双方在 6月达成的和解协议，除了派驻合规协调员，中兴需支付10亿美元的罚款，并将4亿美元保证金放入托管账户，还要解雇最高管理层，替换董事会。

霍华德是华盛顿Barnes & Thornburg律师事务所的合伙人，拥有弗吉尼亚大学法学博士学位。他于2001年至2004年担任哥伦比亚特区联邦检察官，曾在共和党和民主党总统手下担任法律顾问。

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