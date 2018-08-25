担心2020柯蔡对决 许信良点出柯文哲最强特质

台北市长柯文哲挑战2020年台湾总统大选传闻不断，本月上旬柯文哲拜会前总统李登辉，也传出李登辉抱怨蔡英文执政不佳，甚至鼓励柯“更上一层楼”。总统府发言人黄重谚否认蔡英文有这样的担心，但民进党前主席许信良却诚实点出，柯文哲不但年底笃定当选，2020年更可能对上蔡英文。

今年8月20日是党外运动先行者、民进党前主席黄信介90冥诞，明年11月30日则是黄信介逝世20周年，民进党昨天（24日）在圆山饭店高规格举行黄信介90冥诞纪念音乐会，强调由蔡英文与美丽岛五人小组施明德、许信良、林义雄、张俊宏、姚嘉文联名主办。柯文哲则抢先在18日宣布，将在花博公园圆山园区打造黄信介纪念广场，他表示，黄信介是台北人重要的历史记忆，这是一系列重建台北历史记忆的基础工程。

民进党与柯文哲都抢着打“黄信介牌”，多少都想巩固绿营支持者。双方这样一来一往，已经颇有“柯蔡对打”的味道。总统府发言人黄重谚接受电台专访，被问到蔡英文担不担心台北市长柯文哲要抢她的2020年总统连任的战争时说，“我相信我们不会有这样的担心”。

中评社指出，黄重谚可能没说实话，或是不想现在就把柯文哲升级，以免模煳台北市选情焦点，也避免帮柯造势。然而许信良却讲了真话，柯文哲年底选举已经几乎确定当选，他当然担心柯文哲对上蔡英文，因为柯难以抓摸，又说柯说话类似黄信介。

许信良透露，柯确实难以抓摸，一下子去探望深绿色彩的李登辉，一下又与橘营“可颂麵包（柯宋连线）”，可绿可蓝的政党支持，确实与过去政治人物很不同，甚至连时代力量支持台独的立委林昶佐都挺柯，民进党内人物想要超越柯文哲恐怕有难度，这就是许信良担心的地方。

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