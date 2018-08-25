亲绿台媒民调：林佳龙和卢秀燕差距仅为个位数

台中市长最新民调显示，市长林佳龙支持度为38.52%，国民党参选人卢秀燕则为32.41%，两人差距仅为6.11%。昨天（24日）晚间，蓝营在大甲举行的誓师大会上，红黑派大老齐聚一堂，总统府前秘书长廖了以更亲临现场为卢加油打气。这背后所显示的是台中蓝营红派已经整合完毕，蓝绿将在中台湾一决死战。

台中市长选战已成为年底县市长选战最受注目选区之一，蓝绿皆喊出“决战中台湾”的口号。卢秀燕从一开始不看好，到现在与林佳龙两人差距呈现五五波混沌态势，而今连亲绿的《自由时报》所做出的最新民调也显示，林佳龙和卢秀燕差距仅6个百分比，显示林佳龙的选情已出现警讯，早不如外界预测的乐观。

而现在卢秀燕的民调上扬，更带动国民党在台中派系的整合，据港媒《中评社》报道，7月前副总统连战邀约台中红黑派大老，但红派关键人物廖了以确未出席，引发外界揣测卢秀燕在台中选情不如外界想像中乐观；但昨天在大甲举行的“原台中县支持市长参选人卢秀燕团结誓师大会”上，廖了以不仅现身，更首度为卢秀燕站台，象征的是蓝营已整合完毕，若国民党在台中市以“背水一战”的决心应战，则绿地再度变蓝天的机率将大增。

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