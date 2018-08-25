上千名台军协助救灾 国防部：保持高度警戒

因应热带性低气压造成的豪大雨及其后续影响，台湾国防部今天表示，目前第四作战区（南部地区）仍维持灾害应变中心一级开设，国防部、各军司令部及第五作战区（中部地区）则为二级开设，台湾军队将持续保持高度警戒，即时掌握豪大雨动态，并协助地方政府执行灾后复原工作。

据《自由时报》报道，国防部指出，部长严德发特别要求各作战区指挥官须持续主动与地方政府保持密切联繫及协调，并掌握灾情状况，提供预置兵力、机具整备状况，全力协助地方政府执行灾害救援任务，并要求台湾军官兵于执行救援任务时，须以安全为首要考量，以维人员及装备安全，确保任务顺遂。

国防部进一步指出，因应此次豪大雨灾情，截至今天上午6时止，累计派遣兵力1526人次、轮车92辆次、装甲车15辆次、胶舟19艘次，执行民众撤离625人、沙包堆置3100包、土石清理0.9吨、物资搬运1.8吨、道路清理4.2公里、路树清理20棵等工作；今日规划由第四、五作战区共派遣1470人、轮车57辆、装甲车20辆、胶舟9艘等救援装备，持续前往高雄六龟、台南七股及嘉义东石、朴子等区域执行灾后复原工作。

此外，中、南部部分养鸡及养猪户传出淹水灾情，台湾军队将在安全无虞及官兵个人防护装备妥善之前提下，择派兵力协助复原工作，避免肇生疫情，影响环境卫生及民众身体健康。

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