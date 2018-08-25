赖清德道歉称“责难到我为止” 赖神复制小英话语

台湾行政院院长赖清德今天上午南下嘉义，陪同彰化县长张花冠视察滞洪池预定地。赖清德先对此次水灾中受苦的民众致歉，并表示会一肩扛起治水成败，希望责任由我承担，“所有责难到我为止”。不过，这句话似乎听起来很耳熟，原来在年改时，总统蔡英文也表示“改革压力我会承担，所有责难到我为止”。赖揆完美复制小英的话语。

据中时电子报报道，连两日豪雨，嘉义地区淹大水，民众苦不堪言，赖清德南下嘉义，视察埤子头滞洪池预定地，现场由嘉义县水利处处长林谷桦、水利署署长赖建信、嘉义县长张花冠、立委陈明文及中央气象局局长叶天降，简报此次水灾问题。赖清德先对此次水灾中受苦的民众致歉，表示过去担任台南市市长担任治水的工作，现接任行政院长负责推动政务，所以过去现在治水的成败由他一肩扛起，“所有责难到我为止”，希望蓝绿停止彼此攻击，卷起袖子投入救灾工作。

“所有责难到我为止”这句话听起来非常熟悉，原来在7月年金改革时，蔡英文对于年改所造成的社会纷乱表示，“如果有任何代价要付，我一肩扛起，不需要为难其他的人”，“改革压力我会承担，‘所有责难到我为止’”。

然而对于老百姓而言，他们要的不是政治人物口头说“承担”或是“责难到我为止” ，他们要的只是当危机发生时，政府实事实干，带领他们走过危机罢了。

了解订户特惠