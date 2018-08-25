两天农损破2亿！ 嘉义县是重灾区

农委会统计，台湾地区受热带性低气压影响，造成农业灾情，到今天上午11时为止，农业产物估计损失计2亿1841万元（新台币，下同，972万新元）。

据《联合报》报道，农委会表示，嘉义县是重灾区，嘉义县损失1亿7586万元 （占76%）、台南市损失2364万元（占10%）、云林县损失902万元（占4%）、高雄市损失650万元（占3%）、屏东县损失277万元（占1%）较为严重。

农产损失估计损失金额3062万元，农作物被害面积1630公顷，损害程度12％，换算无收获面积188公顷；受损作物主要为西瓜，被害面积140公顷，损害程度14％，换算无收获面积20公顷，损失金额303万元，其次为落花生、其他蔬菜（A菜、香菜）、香蕉及食用玉米等。

畜产损失方面，损失金额总计9848万元，受损畜禽主要为鸡71.8万只、受损金额5880万元，其次为猪、鹅、鸭、羊、牛等。

渔产损失估计损失金额8926万元，主要是虱目鱼、吴郭鱼、金目鲈、青斑及鳗鱼等受损所致。

民间设施损失估计损失金额4万元，主要为台南市水平棚架网室网子受损所致。

目前南部县市多处积水仍未消退，相关灾情持续汇整中。农委会已公告办理现金救助及低利贷款地区：嘉义县、台南市、高雄市、屏东县。

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