赖清德：淹水受灾户 每户救助2万

台湾行政院长赖清德今天在云林县说，受淹水之苦的一般住户，行政院决定给予每户2万元新台币（972新元）救助，请各县市政府、乡镇公所与里村长协助汇整资料，让中央政府美意落实到受灾户。

据台湾中央社报道，他说，受淹水之苦住户视情节还可得到租税减免；如果有需要重建，还有（贷款）利息补贴。政府有建立完整制度，会与地方政府合作，协助受灾户减轻冲击，迅速恢复正常生活。

热带性低气压影响，庞大雨量冲击南台湾，赖清德上午视察云林县北港镇客子厝抽水站时表示，这次雨量相当大，云林受重创，他代表政府向云林乡亲与在这次受水灾影响的全国民众表达歉意，“大家受苦了”。

此外，他说，行政院会协助水利应急工程，他任台南市长时，考量中央要协助台南完成系统性治水，有经费与时效上的难处，以经济部水利署对台南的整体规划，总经费要600多亿元。

赖清德表示，他接任台南市长时，地方与中央已合作10年，经费投下150亿元到160亿元，工程也只完成约四分之一，当时的台南市政府水利局特别提出应急工程，利用台南地形、地物，人口稠密处优先处理，把已完成的约四分之一水利工程串连起系统性防水工程，马上可达到10年保护标准，也呈现效果。

他说，以过去当台南市长经验，应急工程对治水有立即性需求，他会张罗预算，协助云林与有需要的县市，也请水利署与地方政府合作解决这些问题。

另外，赖清德表示，已要求行政院农业委员会启动天然灾害救助机制，以目前情况看应都符合现金救助标准，但依法还是要由各县市政府呈报中央受损情况，由农委会审核。

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