滴滴回应“温州顺风车事件”：案发车牌是钟某线下临时伪造

乐清公安局官方微博今天的消息称，乐清警方速破一起强奸杀人案，滴滴顺风车司机钟某交代了对赵某实施强奸，并将其杀害的犯罪事实。滴滴方面回应称，案发车牌是钟某线下临时伪造，案发前司机投诉客服未做到及时负有不可推卸的责任。

据新京报报道，滴滴方面表示，在得知此事的第一时间，滴滴内部成立了安全专项组，密切配合警方开展案件调查工作，提供了乘客和车主的行驶轨迹，协助警方14小时内快速破案。同时也对赵女士家属进行了探望，并正妥善处理后续事宜。目前，嫌疑人钟某已被乐清警方抓获。经核实，钟某此前背景审查未发现犯罪记录，是用其真实的身份证、驾驶证和行驶证信息（含车牌号）在顺风车平台注册并通过审核，在接单前通过了平台的人脸识别，但案发车牌系钟某线下临时伪造。

滴滴方面提到，在该车主作案的前一天，有另一名顺风车乘客投诉其“多次要求乘客坐到前排，开到偏僻的地方，下车后司机继续跟随了一段距离”，客服承诺两小时回复但并未做到，也没有及时针对这一投诉进行调查处置，无论什么原因，该平台负有不可推卸的责任。

对于外界提到的“为什么没有第一时间将车主信息提供给家属”的问题。滴滴方面解释称，由于平台每天会接到大量他人询问乘客或车主的个人信息的客服电话，无法短时间内核实来电人身份的真实性，也无法确认用户本人是否愿意该平台将相关信息给到他人。所以无法将乘客和车主任何一方的个人信息给到警方之外的人，希望能获得公众的谅解。我们在接到赵女士亲属电话反馈后建议尽快报警，并在接到警方依法调证的需求后及时提交了相关信息。

滴滴方面表示，无论法律上该平台是否有责，以及应当承担多少责任，未来该平台上发生的所有刑事案件，滴滴都将参照法律规定的人身伤害赔偿标准给予3倍的补偿。

此前，乐清公安局今天中午通报案情，昨天下午5时35分，乐清警方接群众报警称其女儿赵某（20岁、乐清人）于当日13时，在虹桥镇乘坐滴滴顺风车前往永嘉。14时许，赵某向朋友发送“救命”讯息后失联。今天凌晨4时许，在柳市镇抓获犯罪嫌疑人钟某（男、27岁、四川人）。经初步侦查，该滴滴司机钟某交代了对赵某实施强奸，并将其杀害的犯罪事实。目前，受害人尸体已找到，案件正在进一步侦查中。

“大家都不敢相信这是自己的同学。”被害人赵某好友告诉新京报记者，赵某2016年毕业于温州大学学前教育毕业，“她是我们班的班花，人缘很好。”

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