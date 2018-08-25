中国夺台友邦 欧盟代表吁双方避免升高紧张

中国大陆打压台湾加剧，不仅阻扰台湾的国际参与，又接连夺取台湾友邦。欧盟驻台代表表示，台湾有能力在国际社会中扮演角色；她也认为，两岸双方应避免采取会升高紧张情势的举措。

对于大陆阻挠台湾的国际参与，欧洲经贸办事处处长马泽琏（Madeleine Majorenko）今天接受台湾中央社访问时说，欧盟相信、并持续表示，台湾有能力在国际社会中扮演角色；对于台湾可做出贡献的领域，台湾能够参与相关的全球对话机制是很重要的。

因此，她表示，欧盟支持台湾参与世界卫生组织、世界卫生大会等台湾有能力做出贡献的国际场域。台湾在科学、医学方面的实力对国际来说很重要；在对抗区域传染病的合作上，台湾不能被排除在外。

马泽琏说，欧盟在许多国际场合都向其他伙伴表达这样的立场。另外，在一些欧盟并非会员的国际组织中，欧盟会员国也常为台湾发声。

面对中国的打压，台湾呼吁理念相近国家一起合作，遏止中国的行为。对此，马泽琏表示，欧盟支持台湾参与有能力扮演重要角色的国际组织，这就是一种与台湾合作的方式。

除了阻挠台湾国际参与，中国也接连夺取台湾邦交国；中美洲国家萨尔瓦多21日与台湾断交、与中国建交，是4个月内，第三个与台湾断交的邦交国。美国国务院表示，中国片面改变现状的做法，有害也无助区域稳定，白宫更进一步指出，美国将持续反对中国造成两岸关系的不稳定，以及对西半球的政治干扰。

对于这次断交事件，马泽琏说，就欧盟观点而言，关键是两岸双方都应避免采取将升高紧张的举措，“任何一方都不应采造成区域情势更加紧张的动作”。

她指出，现在区域内已存在许多问题，包括朝鲜议题、气候变迁等，“我们相信，升高紧张情势，是最不需要的事”。

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