神秘水星后天上演西大距 公众可赏“辰星”风采

天文专家介绍说，后天（27日）水星上演西大距，在天气晴朗的条件下，中国感兴趣的公众可于当天日出前在天空中寻觅到水星的神秘身影。

据新华社报道，水星距太阳只有5790万千米，是太阳系八颗行星中离太阳最近的一颗。中国古代称水星为“辰星”，西方的罗马人称为“墨丘利”，因为它跑得快（88天绕太阳一周）而得名。

从地球上看去，水星总在太阳附近运行：黎明前，它紧随太阳而升，日暮又很快落入地平线，总是淡没在太阳光辉中的水星很难被人们观测到。只有当水星与太阳的角距最大，即“大距”时，人们才比较容易在黎明或日落后的昏影中观测到水星的倩影。

大距时的水星在太阳东边称东大距，在太阳西边称西大距。东大距时，可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星；西大距时，水星则在黎明时的东方低空出现。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，2018年水星共有7次大距。本次大距是水星今年的第三次西大距，水星亮度约为－0.1等。“这次水星与太阳的角距离不算太大，但由于此时水星的赤纬较高，在北半球的观测条件不错。”

“大距前后几天的黎明时分，天气晴好的话，找一个东边开阔无遮挡的地方，用肉眼或借助双筒望远镜耐心寻找，便有机会观测到水星。这之后一直到9月上旬，水星的观测条件都不错。”赵之珩提示说。

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